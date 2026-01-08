長崎市は、市議会の臨時会に物価高騰に対応するための補正予算案を提案し、可決されました。 市民への現金給付は3月末から順次行われるということです。 （鈴木 長崎市長） 「いずれも、国の一次補正に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した、物価高騰対策に関わる事業を計上している」 臨時会では、国の重点支援地方交付金と市独自で上乗せする予算あわせて約45億円の補正予算案について、鈴木長崎