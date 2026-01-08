●あす9日(金)は朝の底冷え厳しい 水道管凍結対策を●3連休は次第に風が激しさ増し荒天に●土曜の一時雨のあとから「強烈寒波」 日～月曜は交通の乱れ等拡大のおそれも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 冬型の気圧配置によって冷たい北風がやや強く吹き抜けた、きょう8日(木)の県内は、最高気温が夜明け前に出て、日中は気温は横ばいから右肩下がりの所も多くなりました。 どんどん空気が冷える中、今晩の冷え込みは、いっそう強