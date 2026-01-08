【ロサンゼルス共同】トランプ米大統領は7日、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、ベネズエラに「利益をもたらす方法で再建する」と述べた。同国への関与は1年よりも「もっと長期になる」とし、数年単位との見通しを示した。ロドリゲス暫定大統領とはルビオ米国務長官が頻繁に連絡を取り、双方で「継続的なコミュニケーション」があると説明。ベネズエラ政府は敬意を持って米側に接しており「われわれが必要と考える全