東山―鎮西第1セット、スパイクを放つ東山・岩田（右）＝東京体育館バレーボールの全日本高校選手権第4日は8日、東京体育館で3回戦と準々決勝が行われ、男子は4連覇を狙う駿台学園（東京）、東山（京都）、雄物川（秋田）、清風（大阪）が準決勝に進出した。女子は全国高校総体覇者の金蘭会（大阪）、就実（岡山）、東九州龍谷（大分）、大阪国際が4強入り。男子で6大会ぶりの優勝を目指す東山は3回戦で福岡大大濠、準々決勝