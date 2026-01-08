山林火災が発生した山梨県上野原市の扇山＝8日午後5時12分8日午前10時45分ごろ、山梨県上野原市犬目の扇山（1138メートル）で「煙が見えている」と近隣住民から上野原署に通報があった。署によると、山林が延焼し、市は同日午後5時半、付近の12世帯18人に避難指示を出した。県は自衛隊に災害派遣を要請。夜も延焼が続き、鎮火のめどは立っていない。署や地元消防によると、けが人や家屋の被害は確認されていない。市消防本部は