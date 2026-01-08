群馬県富岡市で81歳の女性が行方不明となり、その後、遺体で見つかった事件で、女性を殺害し遺体を遺棄したなどとして、55歳の男が再逮捕されました。警察によりますと、強盗殺人などの疑いで再逮捕された無職の富田健一容疑者（55）は去年12月、群馬県富岡市の富田春枝さん（81）の住宅に侵入して殺害し、遺体を市内の空き家に運んで遺棄した疑いが持たれています。富田容疑者は、富田春枝さんの現金およそ2万円や通帳などを奪っ