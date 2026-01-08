元ＮＨＫでフリーアナウンサーの登坂淳一（５４）が８日、都内で行われた「初エッセイ＆レシピ集おいしいものだけ、たべていこうだからパパ、料理はじめました」発売記念取材会に出席した。月刊「栄養と料理」で料理挑戦連載をスタートさせたことをきっかけに料理を始めた登坂の試行錯誤が詰まった一冊となっている。「まさか自分が本を出すことになるとは夢にも思わなかった」と目を見開いた登坂は「５０歳を超えてからも