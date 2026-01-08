アイドルグループ・乃木坂46が1月8日、東京・乃木神社にて恒例の成人式を行い、新成人メンバーが晴れの日を迎えた。晴れ着姿を披露したのは、5期生・五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生・愛宕心響、瀬戸口心月の5名のメンバー。乃木坂46が乃木神社で成人式を行うようになったのは2013年からで、今回で14回目となる。新成人となる副キャプテンの菅原は「先輩後輩問わず頼っていただけるような、強くそして日常から一つひとつ