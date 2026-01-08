グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。1月3日（土）の放送は、Laura day romance（ローラデイロマンス）の井上花月（いのうえ・かづき）さん（Vo.）、鈴木迅（すずき・じん）さん（Gt.）、礒本雄太（いそもと・ゆうた）さん（Dr.）が登場！ 2025年12月24日にリリースした二部作の後編となるアルバム『合歓る（ねむる） - br