2026年の天気はどうなるのか、ことしの干支、午（うま）年に着目して「夏の暑さ」について調べてみました。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「お天気メモ」、今回のテーマはこちらです。『午年の夏の傾向は？2026年はどうなる？』午年の夏を振り返りますと、2002年と2014年はいずれも猛暑日はわずか2日でした。2000年代で2番目に少なく、2014年は真夏日も2番目に少なかったんです。今では考えられない数字ですが、 午年は