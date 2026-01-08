日本時間１９時００分にユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（12月）、雇用統計（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者信頼感指数（確報値）（12月）19:00 予想-14.6前回-14.6（ユーロ圏消費者信頼感) 雇用統計（11月）19:00 予想6.4%前回6.4%（ユーロ圏失業率)