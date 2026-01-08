ドル指数、連日の小幅上昇、再び２００日線に接近＝ロンドン為替 ドル指数は、連日の小幅上昇となっている。東京昼過ぎの９８．６７９を安値にロンドン序盤には９８．８２３まで水準を上げている。前日NY終値９８．６８４レベルにサポートされている。２００日線が９８．８５７に低下してきており、再び上抜けを試す局面になっている。 ドルインデックス＝98.80(+0.11+0.11%)