秋田朝日放送 「春高バレー」に出場している男子の雄物川高校は８日行なわれた３回戦と準々決勝で勝利しベスト４進出を決めました。 ８日午前に行われた３回戦でインターハイ準優勝の兵庫県の市立尼崎にストレート勝ちした雄物川は、午後には東京の東洋との準々決勝に臨みました。両者譲らず最終第３セットまでもつれ込みましたが、第３セットで２５対２２で東洋を下しました。４年ぶりのベスト４、準決