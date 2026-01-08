最速１５２キロを誇る山梨学院の投打二刀流・菰田陽生（２年）が８日、進路についてプロ一本を明言した。甲府市内の同校グラウンドで取材に応じ、「個人としては今年ドラフトもあるんですけど、まずはそこで一番高い順位、できるだけ高い順位で呼んでいただいて、そこからプロになって活躍するところを頑張りたい」と決意を示した。昨年１２月中旬から投手に比重を置いており、吉田洸二監督は「入部以来、一番いい」と太鼓判。