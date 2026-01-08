大分県大分市佐賀関の火災で車が燃えてしまった被災者に対し、県は自動車税の減免措置などを行っていますがこれまでに申請が無いため8日、改めて利用を呼びかけました。 大分市佐賀関 2025年11月に大分市佐賀関で発生した火災では多くの人が家のほか、車も失いました。 県では自動車が燃えて使えなくなった被災者に対し自動車税を減免するほか、新たに車を購入する場合「環境性能割」について全額免除することに