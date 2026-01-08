大分県内のインフルエンザの最新の感染状況が発表されました。 警報発令基準となる人数を8週ぶりに下回りましたが、県は引き続き基本的な感染対策を呼びかけています。 県によりますと、1月4日までの1週間に報告された1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は17.21人でした。 前の週と比べておよそ半数となっていて警報発令の基準となる30人を8週ぶりに下回りました。 保健所別では大分市が最も多く21.82人、次いで南部が20