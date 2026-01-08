大分県佐伯市の高校生たちはこども園の園児たちにたこ揚げを教える出前授業を行いました。 出前授業を行ったのは、日本文理大学附属高校の3年生です。生徒たちは8日、高校の近くにある、みなとこども園で園児たちと一緒に新聞紙を使ってたこを作りました。 完成した後は、外に出てたこ揚げです。 たこ揚げの出前授業 園児たちは一生懸命走って、自分たちで作ったたこを空に浮かべて喜んでいました。 ◆園児「