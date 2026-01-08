四方田新監督率いる大分トリニータは別府市の神社を訪れJ1昇格を目指して必勝を祈願しました。 四方田修平新監督のもと新たなスタートを切った大分トリニータ。8日は選手やスタッフなどおよそ60人が別府市の八幡竈門神社を参拝しました。 大分トリニータが必勝祈願 そして、おはらいを受けた後、大分フットボールクラブの小澤正風社長などが玉串を捧げJ1昇格に向けて必勝を祈願し