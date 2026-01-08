警察によりますと、きょう午後4時半ごろ、群馬県太田市牛沢町の民家の敷地内で20代の男性がナイフのようなもので刺され、意識不明の重体だということです。警察は家の中にいたベトナム国籍の20代とみられる男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕したということです。現場からは凶器とみられる血痕の付いたナイフのようなものが見つかったということです。