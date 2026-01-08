暴力団の排除を啓発する広報活動に協力したとして、サッカー日本代表の森保一監督に警視庁が感謝状を贈呈しました。警視庁親家和仁 刑事部長「暴力団排除活動の推進に多大な貢献をされました。ここに深く感謝の意を表します」警視庁はきょう、広報活動に協力したとして、暴力団の排除を啓発するポスターに起用しているサッカー日本代表の森保一監督に感謝状を贈呈しました。森保監督がリーダーシップを発揮し、世界の強豪国