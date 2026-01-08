中国軍が台湾周辺で実施した軍事演習についてのニュースを映す北京市内の大型画面＝2025年12月（共同）【台北共同】台湾の国家安全局は8日、中国が12月に台湾周辺で実施した軍事演習の狙いは経済低迷に対する国民の不満をそらすことにあったとの分析を公表した。中国では投資が落ち込み、若者の失業率が高く、給料の未払いも相次いでいると指摘。不満を対外的に強硬な民族主義へと転化させるために演習を実施したとの見方を示