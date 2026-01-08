日本モーターボート競走会は8日、「令和7年優秀選手」の各表彰者を発表した。7日に「令和7年優秀選手選考委員会」を開催し、慎重な審議の末に決定した。最優秀選手は昨年末のSGグランプリ（住之江）を制した桐生順平。最多賞金獲得選手、記者大賞とともに3冠に輝いた。表彰式典は2月13日に開催予定。各部門の表彰者および推薦理由は、以下の通り。最優秀選手桐生順平（39＝埼玉、2回目）推薦理由「グランプリで優勝し、