吉野家では、2026年1月8日17時から2月27日23時までの期間、夕食を食べると翌日の食事が200円オフになる「あすトククーポンキャンペーン」を開催しています。店内飲食とテイクアウト、どちらでも使える17時から23時までの間に、吉野家の店内またはテイクアウトで300円以上の会計をすると、翌日の食事が200円オフとなるお得なレシートクーポンが発行されます。クーポンは発行日の翌日0時から24時まで利用でき、300円以上の会計で使え