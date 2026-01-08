北海道の人気商品が並ぶ「北海道フェア」が岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】「冬限定」ショコラフレーバーのバウムクーヘンも「北海道フェア」岡山高島屋で27日まで 北海道で作られた魚介の珍味や北海道限定の菓子など約150品が勢ぞろいしました。岡山高島屋で開かれている「北海道フェア」です。 今回は新たに北海道にちなんだ鍋のスープや、地ビールなども並んでいます。