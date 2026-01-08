（台北、嘉義中央社）南部・嘉義県の景勝地・阿里山で8日朝、8年ぶりに降雪が観測された。阿里山国家森林遊楽区でも約20分にわたり雪が舞い、居合わせた行楽客らが携帯カメラで写真や動画を撮影する姿が見られた。中央気象署（気象庁）によると、標高約2413メートルに位置する阿里山気象台で午前7時に最低気温1.1度を観測。同8時55分から9時15分まで雪が降った。同署の蔡伊其予報官は、中高層の水蒸気が気温の低い阿里山周辺に移動