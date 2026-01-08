8日に開かれた新年恒例の賀詞交歓会。東海地方の経済団体や企業のトップが、交流する場です。ここで、名鉄の髙粼社長に再開発計画の今後について直撃しました。 【写真を見る】名鉄百貨店 低層階の活用は? 名鉄・髙粼社長に聞く ｢賑わいの維持に努めていく｣ 再開発の行方に経済団体も注目 賀詞交歓会 名古屋 （大石邦彦アンカーマン）「新年明けて、改めてどんな状況？」（名古屋鉄道 髙