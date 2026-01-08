大阪3月限 日経225先物51190-820（-1.57％） TOPIX先物3481.5-32.0（-0.91％） 日経225先物（3月限）は前日比820円安の5万1190円で取引を終了。寄り付きは5万1920円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万1995円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。開始直後につけた5万1960円を高値に下へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万1550円まで下落幅を広げる場面もみられた。売り一巡後は5万1600円&#