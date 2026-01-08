これからの気象情報です。 9日(金)も、午前中は所々で雪が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪警報、南魚沼市・湯沢町・十日町市・津南町・上越の各地に大雪警報が発表されています。 また、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・風雪・着雪注意報、所々に大雨注意報とナダレ注意報が出ています。 ◆1月9日(金)天気 ・上越地方 平地でも、午前中は所々で雪が降るでしょう。 山沿いでは、9日(金)朝