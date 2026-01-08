8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の5万1520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては402.74円高。出来高は2742枚となっている。 TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51520