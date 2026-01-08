ホワイトハウスのレビット報道官はこのほど声明を発表し、「グリーンランドの領有は米国の国家安全保障の優先事項であり、この目標の実現についてトランプ大統領と国家安全保障チームは議論を展開しており、軍の活用も選択肢の一つだ」と明らかにしました。これを受け、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、デンマークの首脳は6日共同声明を発表し、「グリーンランドは現地の住民に属し、デンマークとその自