映画『純愛上等！』（2月13日公開）のW主演を務める俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」を結成することが8日、発表された。【写真】対照的な美しさ！「鶴 and 亀」高松アロハ＆山中柔太朗「鶴 and 亀」は、2人がW主演を務める映画『純愛上等！』の主題歌を担当する。主題歌は2000年に大ヒットしたhitomiの名曲「LOVE 2000」のアレンジカバーとなる。