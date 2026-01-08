きょう（8日）午前、東京・大田区のマンションの一室で、男性が血を流し死亡しているのが見つかりました。午前10時半すぎ、大田区大森北のマンションで「連絡が取れない友人がいる。鍵がなくて、中に入れない」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、部屋の玄関は鍵がかかっていて、合鍵を使って中に入ると、40代くらいの男性がダイニングキッチンで血を流し、うつ伏せの状態で倒れているのを警察官らが見つけました。