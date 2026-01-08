山梨県で起きている山火事は、火の手が住宅まで迫りつつあります。8日午前、山梨・上野原市で起きた山火事は、これまでに消防車15台と3機のヘリコプターで消火活動が行われましたが、午後1時時点で400平方メートルが焼失していて、その後も延焼が続いています。けが人は確認されていませんが、上野原市によりますと、火の手が住宅がある地区まで約400メートルまで迫っているため、15世帯の住民に対して避難指示が出されました。8日