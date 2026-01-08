2024年の能登半島地震と豪雨の被災者向け災害公営住宅について、石川県は8日、入居後3年分の家賃全額を県負担とする方針を明らかにした。入居する被災者の負担軽減を図る。県によると、都道府県が全額負担する取り組みは全国初。26年度当初予算案に関連経費を盛り込む予定。災害公営住宅の整備や管理は市町村が担う。家賃の基準は国が定め、世帯の所得や部屋の広さで変動する。石川県に建設される住宅の家賃は最低1万6千円。入