韓国の趙顕外相（右）と握手する自民党の小林政調会長＝8日、ソウル（共同）【ソウル共同】自民党の小林鷹之政調会長は8日、韓国・ソウルで金民錫首相や趙顕外相と会談し、日韓、日米韓が地域の平和と安定に向け緊密に連携していくことを確認した。李在明大統領が近く来日し高市早苗首相と会談する予定を踏まえ、首脳間のシャトル外交を通じ「自由で開かれたインド太平洋」の実現へ連携する方針で一致した。一連の会談で小林氏