女優の屋比久知奈（31）と唯月ふうか（29）がダブル主演するミュージカル「白爪草」が8日、川崎市の、SUPERNOVAKAWASAKIで初日を迎えた。2020年、コロナ禍に出演者全員がVTuberという異色さで話題を呼んだサスペンス映画「白爪草」が、新作ミュージカルとして世界初演。双子という運命を背負って生まれた二人の少女が、それぞれの幸せを選び取ろうとする人生を描く物語。4面を客席に囲まれたセンターステージで行われるワン