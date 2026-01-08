いよいよ2月に迫ったバレンタインデー。大手百貨店などがバレンタインに向けた商品の発表を相次ぐ中、ある異変が起きている。ショコラ専門店「極めて大きな打撃」こちらは、東京・自由が丘の洋菓子店。深刻な問題に直面しているという。ベルアメール・大平直代表：カカオの相場がピークでいうと、コロナ前の5倍近くほどになる時もあった。私たちはショコラの専門店ですから、極めて大きな打撃がある。店では、毎年バレンタインに向