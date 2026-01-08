知事選は現職の再選を目指します。8日、テレビ金沢を訪れた自民党の小森卓郎衆院議員。3月の知事選で再選を目指す、現職の馳浩氏を全力で支援する考えを示しました。小森 卓郎 衆院議員：「(馳氏の)中央との人間関係だとか、あるいは行動力だとか、そういうところでつかんできたものですので、これを今変えてしまうことは(能登復興に)大きな損失だと思いますので、石川県の皆さんにお伝えしていくということだと思っています」また