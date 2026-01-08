モデルプレス＝2026/01/08】YouTuberはじめしゃちょーが2026年1月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の結婚や第1子の誕生についてSNS上で広がっていた憶測を否定した。【写真】はじめしゃちょー、我が子を抱く姿◆はじめしゃちょー「僕の表現不足のせい」と謝罪はじめしゃちょーは「この動画では結婚、そして妊娠・出産、そして今ネットで話題になっていたり憶測で話されていることについてお話ししたいと思います」と