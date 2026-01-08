XG HIPHOP／R&Bグループ・XGが、自身初のフルアルバムのメインヴィジュアルを公開。 併せて、本作のリード曲が「HYPNOTIZE」であることも明らかとなった。XGの1st Full Album「THE CORE - 核」のリード曲である「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバーで、現実と夢の境界を行き来するような、強い没入感を与える楽曲。本作のテーマは、視線や雰囲気だけで相手を惹きつ