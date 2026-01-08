観客席で暴走する中島歩を止める草川拓弥 中島歩、草川拓弥、高良健吾、阪元裕吾監督が８日、都内で開催されたドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」（１日９日スタート 毎週金曜深夜２４時４２分放送）記者会見に登壇。ドラマの世界観を感じさせる寸劇からスタートした会見。主演の中島歩や草川拓弥らが登壇し、作品の魅力を語った。【写真】中島歩らが登壇した「俺たちバッドバーバーズ」記者会見本作は、「ベイ