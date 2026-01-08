女優の松嶋菜々子と佐野勇斗が8日、都内で開催されたドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』記者会見に、共演の長濱ねる、高橋克実、大地真央と共に出席。10年ぶりの共演となる二人が、心境を語った。【写真】2026年も大忙しな佐野勇斗本作は、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官が悪徳脱税者を成敗していく勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマ。松嶋と佐野は10年ぶりの共演で、10年前は親子役を演じた。松嶋は佐