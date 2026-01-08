2026年12月下旬から2026年1月始めにかけて、高知県内のインフルエンザの新規感染者数は減少していますが、依然として注意報水準にあり、高知県は注意を呼び掛けています。高知県によりますと、定点医療機関あたりのインフルエンザ新規感染者数は2025年12月22日から28日までは定点当たり33.92でしたが、12月29日から2026年1月月4日までは、定点当たり17.00と減少しました。県はインフルエンザの警報基準値を30.0、注意報基準値を10.