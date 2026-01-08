俳優の中島歩が８日、都内で行われたテレビ東京系連続ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（９日スタート、金曜・深夜０時４２分）の記者会見に、ダブル主演の草川拓弥と出席した。映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督と同局が、２０２４年の「ベイビーわるきゅーれエブリデイ！」に続き２度目のタッグを組んだ新感覚の理容師アクションコメディー。月白理容室で働くことになる元美容師・日暮歩（中島）と店主・月白司（草川）が