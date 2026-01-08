M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î8Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹¥Ä´Áª¼ê2¿Í¡¢¶ìÀïÃæ¤ÎÁª¼ê2¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇË¬¤ì¤ë¤«¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿Íµ¤Èþ½÷Áª¼ê3¿Í VS Ëâ¿À¡¦½ÂÀîÆñÇÈEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤È¹¥Ä´¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦