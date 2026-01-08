1月8日放送の日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した横浜流星が、2026年の目標を明かした。【関連】横浜流星、“嫌われる役”に手応えを感じた瞬間「Instagramのフォロワーとかもガンッと減った」番組のインタビュー内で、“今年進化したいこと”を聞かれた横浜は、「社交性です！」と答えると、「もちろん、最低限はありますよ」とフォローしつつ、「まずは人望のなさ。友人がいません」とコメント。続けて、「世代世代でグルーヴ