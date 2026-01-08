アドベンチャーワールドのペンギンの赤ちゃんが生後１００日目を迎えました。ふわふわとした灰色の羽に、愛くるしいまなざし。去年９月に生まれたエンペラーペンギンの赤ちゃんです。きょう１月８日でちょうど生後１００日目ということで、数字の１００をかたどった氷がプレゼントされました。生まれた直後は３００ｇほどだった体重も今では約１５ｋｇに。（アドベンチャーワールド・飼育スタッフ榎本真史さん）「お父さ