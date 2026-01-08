冬の味覚・カキの大量死の影響が続くなか、生産者が運営するカキ小屋が9日から広島県呉市にオープンします。蒸したて熱々のカキに歓声があがります。９日にオープンする「くれオイスターランド」。呉市のカキ生産者らで組織する団体が運営するカキ小屋です。■呉市の生産者 名原大輔さん「これは去年の春の一番いい時の状態のを冷凍していた殻付きカキです」３年目のことしは、カキの大量死で開店が危ぶまれまし