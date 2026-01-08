北海道江別市の商店街で１月７日午後１１時半ごろ出火し、９棟が燃えた火事は、さきほどようやく鎮火しました。なぜこれだけ燃え広がったのかー専門家は建物の構造に原因があると指摘します。建物から激しく吹き上がる炎。周辺には煙が立ち込めています。江別市大麻東町の大麻銀座商店街にあるバイク販売店から出火した火災現場ですがー（石田記者）「発生から半日以上経ちましたが、いまだに消火活動が続いています。