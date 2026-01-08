神戸市で起きた空港リムジンバスの事故。「運転手の上半身がふらふらしていた」と乗客が話しているということです。フロントガラスは大破し、乗降口にもガラスが散乱。７日夜、神戸市中央区の国道で関西空港から神戸・三宮に向かっていたリムジンバスが走行中に歩道に乗り上げ、道路脇のビルに衝突しました。バスに乗っていた乗客ら１５人のうち９人がけがをしましたがいずれも軽傷で、乗客４人（２０代〜５０代）と男性運転